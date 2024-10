Alessandra Negrini pega no peito de Tatá Werneck: 'Fiquei excitada'

Alessandra Negrini participou do Lady Night, comandado por Tatá Werneck, e chamou a atenção ao encostar nos peitos da apresentadora.

O que aconteceu

Durante o programa, as artistas simularam uma cena, em que Alessandra pega nos peitos de Tatá. "Desculpa, como eu fiquei excitada, eu vou ter que sair", disse a apresentadora.

Negrini disse que não tocaria mais nos seios dela: "Eu posso não tocar no seu peito". Porém, a apresentadora rebateu: "Não, eu gostei disso. Eu achei bom, pode tocar, mas de repente, tocar com mais vontade. Se é pra pegar, pega com vontade".