Fonte diz que Liam Payne poderia ter sido salvo: 'Nunca cometeria suicídio'

De acordo com a fonte ouvida pelo Daily Mail, se a ambulância tivesse sido chamada imediatamente quando ele desmaiou no saguão do hotel, ele poderia ter sobrevivido. "Se alguém tivesse chamado uma ambulância quando ele desmaiou no lobby do hotel, em vez de levá-lo de volta para seu quarto e deixá-lo lá sozinho, em estado psicótico, ele ainda estaria conosco".

Ela acredita que Liam estava em estado psicótico e teria confundido a sacada com a saída do quarto. "Deixar uma pessoa tendo um colapso psicótico sozinha em um quarto com uma sacada aberta é como dar a alguém uma arma carregada. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele estava fora de si".

Morte de Liam Payne

O ex-integrante da One Direction despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros. Ele sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência de Buenos Aires.

A polícia disse em um comunicado que recebeu uma chamada para o hotel CasaSur após ser notificada sobre um "homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas e álcool". Quando a polícia chegou ao local, segundo a Reuters, o gerente do hotel relatou ter ouvido um barulho alto vindo do pátio interno e a polícia descobriu que um homem havia caído da sacada de seu quarto.

Em áudio obtido pelo Ministério da Segurança de Buenos Aires, é possível ouvir um trabalhador pedindo ajuda à polícia. "Quando ele está consciente, ele destrói o quarto inteiro e precisamos que vocês enviem alguém", disse o funcionário, acrescentando que a vida do hóspede estava em risco porque o quarto tinha varanda. "Tem uma varanda e estamos com medo de que faça algo que ponha em risco sua vida".