Rudá surra Mavi em 'Mania de Você' e web reage: 'Parece filme de suspense'

Rudá (Nicolas Prattes) e Mavi (Chay Suede) tiveram embate no capítulo deste sábado (19).

O que aconteceu

Rudá encurralou Mavi na sauna do dono do resort Albacoa para um acerto de conta dez anos depois do último encontro entre os dois. O personagem de Nicolas Prattes quis confrontar o porquê de Luma (Agatha Moreira) aceitar acordo com ele e reiterou que não quer acordos.

No meio da tensão, Rudá pressiona Mavi contra a parede e dá um soco na barriga do rival. Um tapa na cara também fez parte do acerto de contas.