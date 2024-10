Biancardi comemora volta de Neymar aos campos: 'Estamos aqui pra aplaudir'

Neste sábado (19), Bruna Biancardi usou as redes sociais para comemorar o retorno de Neymar Jr. aos campos após um ano se recuperando de lesões.

O que aconteceu

Nos Stories, a influenciadora publicou um vídeo do atleta e celebrou sua volta. "Deus te proteja nessa volta. Estávamos com você durante todo o processo, e estamos aqui pra aplaudir a sua volta! Volta com tudo! Saudades de te ver fazendo o que você mais ama".

Na sexta-feira (18), Jorge Jesus, técnico do Al Hilal, anunciou que Neymar estava liberado para voltar a jogar.