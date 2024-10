Dieguinho: Globo 'esquece' Davi e destaca Beatriz e Fernanda em novidades

Bia é uma mulher muito inteligente, e a forma como ela está levando a carreira dela aqui fora é exemplar. A mulher está em tudo quanto é lugar, usando os looks diferentões que sempre quis, e as marcas adoram ela Dantinhas

Bia do Brás fez publi inédita

Dieguinho afirma que Beatriz conquistou um feito inédito ao ser a primeira participante da história do BBB a fazer publicidade dentro do programa de forma criativida. "Todos os demais seguiam script. Interagiam, mas só falavam 'Obriagado, marca'", diz. "Bia não. Pegava o produto, fazia o roteiro, vendia. Era natural que a saída dela do BBB abriria centenas de portas para ela seguir fazendo publicidade".

Segundo o comentarista, a Globo tem muito cuidado com suas publicidades e escolheu ter a ex-BBB por perto. "Beatriz é parte da cara que a Globo quer dar para esse novo conceito de publicidade integrada com a internet".

Kerline diz que tanto Beatriz quanto Fernanda são talentosas, mas que terem sido "abraçadas" pela Globo foi essencial. "Não sei renderiam tanto se a Globo não tivesse abraçado", diz. "Eles estão cuidando, gerindo a carreira da Bia. Não é só uma publicidade, um comercial. Estão inserindo nos quadros, fazendo testes com ela".