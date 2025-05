Dois personagens inesperados ficam entre a vida e a morte em 'Dona de Mim'

O atropelamento acontecerá aos olhos de Jussara (Vilma Melo). A mulher fica desesperada com a possibilidade de perder o marido.

No capítulo de quinta-feira (15), será revelado ao público que Luisão morreu. A tragédia vai virar a rotina da família de Marlon do avesso, fazendo com que o jovem desista de viajar para os Estados Unidos ao lado de Bárbara (Giovana Cordeiro).

Luisão (Adélio Lima) e Jussara (Vilma Melo) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

