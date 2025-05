Quem é o mais novo jovem bonitão de Odete Roitman em 'Vale Tudo'?

Os dois serão incomodados com a chegada de Marlon (Ricardo Vianna), o ex-amante da ricaça. "O que você está fazendo aqui?", questiona a mulher. "Odete, por favor, o que é que eu fiz de errado?", insiste o garçom.

Marlon e Heitor saem no soco. A briga é separada por Odete que expulsa Marlon do quarto: "Você vai sair calmamente por esta porta, sem falar uma palavra."

Depois disso, Heitor e Odete Roitman fazem sexo. Mas ele logo é dispensado pela irmã de Celina (Malu Galli), que dá um fora no novo amante na manhã seguinte.

De dentro do banheiro, a mãe de Afonso (Humbero Carrão) manda uma mensagem para o jovem. "Bom dia, meu bem. Fiquei um pouco surpresa de te ver na cama quando acordei, porque isso não era o combinado. Eu vou levar um tempo aqui dentro, fazendo a minha toalete. Acho que vai ser o suficiente para você se encaminhar. Tenha um ótimo dia. Ah, e se quiser, pode tomar o café da manhã no restaurante do Hotel", diz ela.

Heitor (Vinícius Redd) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Quem é Vinícius Redd?

Vinícius Redd é o ator que interpreta Heitor na novela das nove. Ele tem 34 anos e atua na TV desde 2010, quando fez sua estreia na série "Entre Teens" (MTV).