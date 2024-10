Dantinhas: 'Apagada', Vanessa é uma piada na Fazenda 16

Também existe um risco da saída de Suelen gerar uma perda de enredo para as pessoas que não gostam dela, como Albert, diz Dieguinho. "Ele surgiu através dela", diz.

A Fazenda 16 começa a ficar chata e previsível

No Central Splash, Dantinhas disse que a 16ª edição da Fazenda está "chata" e deve piorar nas próximas semanas. "Está previsível, a gente já sabe tudo o que vai acontecer", avaliou.

Segundo o colunista, a torcida do "grupinho" dominou as votações e, por isso, todas as "plantas" aliadas aos favoritos da edição devem ficar até a final. "Ficaremos até o Natal com Juninho, Gilsão, Zaac", ironizou.