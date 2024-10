Após dopar a própria mãe, Mavi faz Mércia de prisioneira em 'Mania de Você'

No capítulo de sexta-feira (18), da novela "Mania de Você" (Globo), Mavi (Chay Suede) transforma Mércia (Adriana Esteves) em sua prisioneira.

O que vai acontecer

Após descobrir que a mãe revelou para Rudá (Nicolas Prattes) sobre seu acordo com Luma (Agatha Moreira), Mavi se finge de bonzinho para uma vingança. "Eu vim pedir desculpas pelo jeito que te tratei, e as ameaças que fiz, sei que você só pensa no meu bem, me dá um abraço?", pergunta ele. "Claro meu filhinho, coração de mãe não guarda rancor", responde ela.