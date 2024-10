Andréa Sorvetão revela detalhes de briga com Xuxa: 'Negócio degringolou'

Andréa Sorvetão, 51, revelou detalhes de como seu desentendimento com Xuxa começou através de um grupo de WhatsApp.

O que aconteceu

A ex-Paquita contou que falava com a apresentadora diariamente, até gravar um vídeo com o marido dizendo serem um "casal hétero, cristão e tradicional". "O vídeo viralizou falando que a gente estava ironizando, atacando a bandeira LGBT", disse ela em entrevista ao podcast Podcrê nesta terça-feira (15).

Sorvetão disse que Xuxa trouxe o assunto no grupo de WhatsApp com as Paquitas. "E veio falando um monte de coisas que eu não prefiro nem replicar. Aí eu falei: 'Gente, não foi com essa intenção'. Quando você é amigo, eu vou falar direto com a pessoa. Não vou meter no grupo... eu vou querer falar com a pessoa, como eu já fiz várias vezes com ela", lamentou.