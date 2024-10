Bárbara e Chico avaliam: quais as chances de Suelen continuar em A Fazenda?

"Eu acho que a Suelen sai em qualquer cenário", discorda Bárbara. Porém, ela cria um cenário possível: com Vanessa se tornando fazendeira, Yuri e Sacha vão dividir a torcida, visto que o bombeiro da Eliana tem apoio dos fãs do ator. Com essa divisão de votos, se o torcedores de Zé Love quiserem que Yuri saia, visto que ele foi o voto do fazendeiro, podem votar para que Suelen fique.

"Mas é uma possibilidade distante, acho bem difícil, é a única esperança", finaliza Bárbara.

A dupla então analisa uma enquete feita por Chico em seu perfil no X (antigo Twitter). Lá, Yuri é o menos votado para ficar, seguido de Suelen e Vanessa. "Mais uma canetada da Bárbara! Existe sim o risco do Yuri ir embora", brinca o colunista.

"A essa altura do campeonato nem sei se acho tão ruim. Porque as tretas do Yuri estão mais do mesmo", argumenta Bárbara. Chico concorda: "Ele já mostrou tudo o que podia fazer".

A Fazenda 2024 - quem deve escapar da 4ª roça e se tornar fazendeiro? Sacha Antonio Chahestian/Record Vanessa Antonio Chahestian/Record Yuri Antonio Chahestian/Record

