Xuxa expõe 'lendas urbanas' com seu nome: 'Que tenho pacto com o diabo'

Xuxa, 61, relatou "lendas urbanas" que são associadas ao seu nome desde o início de sua carreira.

O que aconteceu

Apresentadora expôs que a mais famosa é a de que ela teria "pacto com o diabo" e elencou outras invenções. "A música de trás para frente, a boneca, que meu nome Xu vem de Oxum", declarou durante participação no talk show comandado por Tatá Werneck no Multishow.

No programa, Xuxa também revelou detalhes de sua intimidade. Ela, que admitiu já ter transado nos bastidores da Globo, contou que gosta de ouvir relatos íntimos do companheiro, Junno Andrade, sobre as ex-namoradas. "Eu gosto... Quando ele me fala umas coisas, acho excitante, quero que fale mais... Me dá tesão", afirmou.