Xuxa diz que já fez sexo no camarim Globo e Angélica reage: 'Tudo inocente'

Xuxa, 61, revelou que já fez "estripulias" nos estúdios Globo, em uma analogia para sexo, e Angélica, 50, que tentou tergiversar, também admitiu que já brincou nos camarins da emissora.

O que aconteceu

As apresentadoras revelaram detalhes de suas intimidades em entrevista à Tata Werneck, no Lady Night (Multishow). Ao serem questionadas se já fizeram "estripulias" nos bastidores da Globo, as loiras disseram que sim.

Angélica, primeiro, negou. "Nunca fiz estripulias nos estúdios Globo". Xuxa, então, afirmou que, sim, já fez. "Eu vou falar, eu fiz".