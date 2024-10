Roger, do Ultraje a Rigor, sobre Mingau: 'Não sei se ele me reconhece'

Vocalista afirmou que "foi um milagre Mingau ter sobrevivido" ao disparo na cabeça. "Ele foi dado como morto no dia. Além do estrago do tiro, ficou um tempo sem oxigênio no cérebro, e outro médico falou que ele não estava morto e praticamente ressuscitou o Mingau".

Mingau está se recuperando de uma cranioplastia, uma cirurgia de reconstrução do crânio. O procedimento, realizado em julho, foi o mais recente de uma série de intervenções pelas quais o artista passou desde que levou o tiro em 2 de setembro de 2023.

Baixista recebeu alta hospitalar no dia 7 de outubro, mais de um ano após ser internado. O artista já passou por várias cirurgias desde que foi baleado na cabeça no ano passado em Paraty, no Rio de Janeiro.