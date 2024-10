Paula Fernandes encanta fãs com fotos de lingerie: 'Sonho de ser Angel'

Paula Fernandes, 40, surpreendeu os seguidores ao publicar fotos de um ensaio sensual nesta terça-feira (15).

O que aconteceu

A cantora divulgou uma série de cliques com roupas íntimas no Instagram. Nas fotos, ela aparece com um body vermelho, um cinto preto, um persex de renda na coxa e uma jaqueta vermelha de couro finalizando o look.

Paula aproveitou a volta do desfile da Victoria's Secret na noite desta terça e admitiu o desejo de ser uma das modelos da grife. "Eu só tinha uma jaqueta e um sonho de ser uma Angel", brincou ela.