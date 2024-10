Quem é Moysés, filho de Edir Macedo que compartilhou fotos sensuais

Também chegou a gravar discos como cantor gospel no passado. Suas músicas estão disponíveis no YouTube, incluindo "Se Você For Minha Namorada" (2020), que conta com mais de 500 mil visualizações.

Não é a primeira vez que o filho do bispo ousou nas redes sociais, atraindo olhares de homens e mulheres. Após viralizar com as fotos sensuais, passou de pouco mais de 10 mil seguidores para quase 40 mil.

Na publicação viral, um seguidor fez pergunta provocada e recebeu resposta inesperada de volta, o que gerou burburinho nos comentários sobre a sexualidade de Moyséis. "A gente pode fazer uma oração antes?", perguntou o seguidor. "Ajoelha então", respondeu o herdeiro da Record.

Em 2013, o site "Fuxico Gospel" afirmou que o jovem seria gay. A notícia gerou repercussão dentro da Igreja Universal e ele negou os rumores.