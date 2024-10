Xand Avião e esposa se ficam em hotel com diárias de R$ 10 mil na Turquia

Xand Avião e sua esposa, Isabele Temoteo, estão curtindo uma viagem romântica pela Turquia e se hospedaram em um hotel com diárias de quase R$ 10 mil.

O que aconteceu

O cantor e sua amada conheceram as cidades da Capadócia e Istambul e irão finalizar o momento a dois em Portugal. "Todo o ano, tiro alguns dias para viajar com a família completa e também um momento para uma viagem só nossa, minha com minha esposa. É importante termos esses momentos todos juntos e só do casal, dá mais energia e também fortalece nossos laços.", disse ele ao GShow.

O artista contou que escolheu a Turquia para 'conhecer novas culturas, crenças, religiões, culinárias e o mercado local'. "Ficamos impressionados com a beleza desses lugares. E agora nosso destino é Portugal!", comentou.