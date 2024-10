Bárbara: 'Sem VAR de Suelen, Record tenta protegê-la de alta rejeição'

No programa de segunda-feira (14) de A Fazenda (Record), a edição exibiu a dinâmica de apontamentos realizado no domingo (12). Durante as discussões que os peões acusavam e negavam ter dito ou feito uma ação, o programa mostrava flashbacks do passado mostrando o que realmente aconteceu, o que foi chamado de VAR, em referência à ferramenta usada nos jogos do futebol para auxiliar nas decisões de árbitros.

A edição chamou atenção do público com a quantidade de trechos do passado exibidos no capítulo, expondo assim as atitudes dos peões. Porém, a produção optou por não fazer um VAR de Suelen chamando Babi de 'comidinha de macho', o que incomodou o público pela seleção.

"Eu acho injusto não ter esse momento do VAR", argumenta Bárbara Saryne. "Porque quando uma pessoa faz uma acusação ou nega ter feito, a quem o público vai recorrer? É o momento da edição entrar e mostrar o vídeo."