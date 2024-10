Febre das bets: famosos convivem com riscos e tentações de divulgar apostas

Mercado de apostas online, apesar de toda a popularidade, ainda sofre com a ausência de uma regulamentação clara (e bem estabelecida) no Brasil. "Fala-se muito em um jogo responsável, mas sabemos que nem sempre é assim", alerta Fátima Pissarra, CEO da Mynd8, uma das maiores agências de marketing de influência do país, em conversa com Splash.

Em primeiro lugar, é importante pesquisar a idoneidade e credibilidade da empresa. As consultas oriundas das bets requerem um cuidado redobrado. O histórico de campanhas realizadas, o planejamento de mídia, a avaliação do produto, os participantes de campanhas anteriores, os donos da empresa, a avaliação da empresa no mercado e na mídia, etc. Tudo precisa ser pesquisado minuciosamente. Fátima Pissarra, CEO da Mynd8

Marcus Montenegro é fundador de uma das maiores agências do Brasil Imagem: Marcus Montenegro - Foto: Divulgação

Falta de diretrizes claras coloca em xeque a responsabilidade dos influenciadores. A associação com algumas dessas empresas, em um contexto de incerteza legal, pode trazer consequências negativas para a imagem e a carreira de artistas e influenciadores. É o que avalia Marcus Montenegro, fundador da Montenegro Talents.

O Brasil é um dos países onde a população mais tem se endividado com as bets. Precisamos colocar em prática o artigo 220 da Constituição Federal, que prevê a possibilidade de se criar uma legislação específica para regular publicidade que seja nociva à sociedade e à família, como, por exemplo, o caso da legislação que regula a publicidade de tabaco e bebida alcoólica . Marcus Montenegro, empresário

Os gestores apontam que a principal razão pela qual famosos aceitam fazer publicidade de bets é o alto valor oferecido pelas empresas. "Essas parcerias atraem muitos famosos devido ao volume de dinheiro oferecido, principalmente no momento em que vivemos, onde os cachês de publicidade foram reduzidos de maneira geral em todos os segmentos", completa Fátima Pissarra.