Luiza Ambiel prova que podemos nos descobrir em qualquer fase da vida

Paulo Cupertino tenta se livrar de crime e prisão inadiável

Ainda no Splash Show, Leão e Yas também comentaram sobre Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel, de "Chiquititas". O acusado desistiu de sua defesa e "demitiu" seu advogado, adiando o julgamento.

Yas Fiorelo afirma que, sem prazo de remarcação para o novo júri, Paulo tentará de todas as maneiras se livrar da responsabilidade do que fez.

Essa estratégia pode ser uma tentativa de adiar o que deveria ser inadiável —sua prisão definitiva Yas Fiorelo

Leão Lobo diz que a decisão é, de fato, uma "covardia" e implica em gastos do governo e estresses para aqueles que precisarão depor novamente. "Que pessoa do mal. Quanto mais vemos a história, mais vemos como é do mal", avalia.