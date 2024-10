Aos 52 anos, Luiza Ambiel abre o jogo sobre bissexualidade

Mãe de Gabriela, 16, Luiza diz que conversou com a adolescente antes de entrar no universo erótico. "Ela entendeu numa boa, porque expliquei que já estava com as piquetas à mostra na internet por causa das revistas masculina que fiz", recorda ela, que estrelou um ensaio para a Playboy em 1996.

A ex-Fazenda afirmou, ainda, ter outras fontes de renda além das plataformas adultas, como presenças vip, gravações de programas, shows de stand up e aluguéis. Porém, ela conta que já conseguiu comprar uma casa com o dinheiro das assinaturas. "Hoje, meu conteúdo é bem ousado, mesmo porque vou atendendo aos pedidos dos assinantes. Acabei gostando dos brinquedinhos por gravar para eles".

Até então, a modelo nunca havia se sentido atraída por uma mulher, mas diz que passou a se identificar como bissexual após gravar outras mulheres. "No passado, nunca tive vontade, mas sempre achei a mulher linda. Hoje, gosto dos dois da mesma forma".

Luiza Ambiel, que está solteira, afirmou que não vai mais escolher entre gêneros. "Quando estiver em uma balada, penso em quem vou beijar primeiro".