'Alô, alô, W/Brasil': a presença de Olivetto nas músicas de Jorge Ben Jor

Washington Olivetto, que morreu neste domingo (13), aos 73 anos, é citado em duas músicas de Jorge Ben Jor: "W/Brasil (Chama o síndico)" e "Engenho de Dentro".

Homenagens à pessoa física e jurídica

Um dos publicitários mais famosos do Brasil, Olivetto era amigo de muitos artistas, como Jorge Ben. Dono da agência de publicidade W/Brasil, convidou o artista para se apresentar no aniversário de 10 anos da empresa. Do palco, Jorge Ben começou a brincar com os funcionários presentes, ensaiando o "alô, alô, W/Brasil".

Ao fim da festa, os amigos começaram a falar sobre a situação do país. Washington disse que o Brasil estava tão "doidão" que se fosse um prédio, o síndico seria o Tim Maia. Daí surgiu: "Chama o síndico/Tim Maia!"