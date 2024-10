Tomorrowland Brasil encerra com show de drones, Ludmilla e Pedro Sampaio

Conclusão: o palco Core não aguentou o tranco de tanta demanda, fazendo com que fosse praticamente impossível conseguir um lugar na pista para ver os aguardados sets de Mochakk e Vintage Culture, dois dos brasileiros mais disputados em line-ups dos principais festivais e festas pelo mundo agora. Teria sido mais acertado colocá-los no Mainstage? Com certeza, mas também sabemos que decisões desse tipo são estratégicas e envolvem negociações nem sempre lineares.

Drones in the air

A organização do festival estava animadíssima e num corre-corre frenético no cair da tarde, por um motivo especial: a estreia de um gigantesco show de drones durante a apresentação do goiano Alok. O DJ foi o escolhido para hospedar o momento mais apoteótico do festival, com 600 drones orquestrando desenhos perfeitos no céu, do logo do festival até o logo dele próprio, passando por uma linda coreografia para reproduzir com luzes o grande pássaro que ornamenta o Mainstage.

Funk e pop

Conhecido por seus sets fanfarrões, com muita música comercial, micagens e o famoso bolo que ele atira em algum fã na plateia (sim, as pessoas seguram cartazes dizendo "cake me"), o americano Steve Aoki foi além do esperado neste domingo no Mainstage. Durante seu set, ele recebeu a cantora Ludmilla, com quem apresentou pela primeira vez uma colaboração entre os dois, a música "Amazing".

Além de Ludmilla, Aoki convidou o DJ e cantor Pedro Sampaio ao palco. Sampaio havia se apresentado mais cedo numa das ativações de marca do festival e subiu ao Mainstage emocionado: "No Brasil a gente faz festa assim", disse no microfone. Aoki caprichou na "nacionalização" de seu set e não economizou nos funks, entre eles "Parado no Bailão", de MC L da Vinte e MC Gury, que dividiu o público entre olhares confusos e gritos de alegria. Se tem alguém que trabalha por diversão é Aoki, um dos DJs mais ricos do mundo, acionista de vários empreendimentos, incluindo a Uber.