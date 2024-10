Babi tira satisfação com Suelen sobre ser chamada de 'comidinha de macho'

Suelen expôs que Luana ouviu Babi dizer que na verdade, era ela que estava no reality devido à sua história com macho, referência à seu relacionamento com o cantor Vitão. "Então assim, eu já entendi esse disse me disse. Eu te xinguei para dar motivos para você falar algo, tem algumas histórias aqui que ficam mal contadas", respondeu a modelo.

Perguntei para Raquel como foi e ela disse que eu não havia dito. De verdade, eu não lembro de ter chamado disso. Eu tenho cuidado para falar de família de alguém, muito cuidado. Você está muito chateada, porque escutou isso, eu não to lembrada de ter falado isso, tudo o que eu falo é que eu assumo o que digo.

Então, Suelen e Zé tiveram uma discussão sobre eles terem ou não se xingado durante discussões. "Eu afirmo que não te xinguei, eu escutei você ter me xingado", continua o ex-jogador e é rebatido por Luana e Flora.

Suelen aponta que o fazendeiro da semana tem escutado errado as coisas. "Então você também ouviu errado e a Raquel confirmou que não te xinguei dessa forma. É sempre isso, um escutou, outro não escutou", se defendeu Suelen.

A irmã de Rafael Zulu questiona porquê Babi não tirou satisfação antes."Você nunca tá presente e sempre 'vem te falar'. Eu vou e te chamo pra tirar satisfação e, no final, ninguém falou nada. (...) Você chegou em mim para falar alguma coisa?"

"Eu falei que ia deixar para uma dinâmica ou algo assim", respondeu Babi. "Não entrei aqui por causa de macho."