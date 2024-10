A saída do Seunghan do RIIZE é um problema para o K-pop

É impossível falar de qualquer assunto nesta semana que não seja a saída definitiva do Seunghan do RIIZE. O drama, que se desenrolou por quase um ano, foi uma aula de tudo o que não deve ser feito por uma empresa, seja ela de K-pop ou não.

Seunghan entrou em hiato por ter fotos vazadas com a ex-namorada. Parece surreal escrever sobre isso em outubro de 2024, mas idols namorando ainda é um tabu enorme na indústria do K-pop. As empresas alimentam essa ideia, pois criam narrativas de que os idols só possuem olhos para as fãs, que elas são 'as namoradas', e a resposta vem em forma de muito dinheiro gasto em encontros parassociais, onde fãs pagam montantes enormes para conversar de perto com seus idols.

Essa aproximação não seria um problema se os fãs entendessem que são apenas fãs. E nada além disso. Depois de quase um ano, em menos de 48 horas a SM confirmou o retorno de Seunghan ao RIIZE e, depois, voltou atrás devido à quantidade exorbitante de reclamações. As fãs sul-coreanas não aceitaram o retorno do artista pois o "passado" dele ia sujar a imagem do grupo.