Camila conta que sofreu mais hate que Buda e que ex fez R$ 1 milhão

Sacha diz que o ex-marido de Camila foi quem mais saiu cancelado do BBB 24, e a peoa negou. "Ele não foi cancelado", respondeu Camila.

"Ele ganhou dinheiro?", questionou o ator.

"Isso é problema dele. Não é sobre dinheiro, Sacha", continuou a ex-professora de história. "Olha só, o Buda tá com a Mynd [empresa de gerenciamento de celebridades comandada por Preta Gil]. Quem tem que cuidar da imagem dele, dessas coisas é a empresa." Ela lembra que após o programa, Buda fechou tantos trabalhos que somou o patrimônio de R$ 1 milhão.

Ela conta que, por outro lado, ela sofreu muito mais hate do que o ex. "Eu sofria ataque porque tenho peitos grandes, porque sou gorda, porque eu não fiz plástica, porque as pessoas falavam que eu ia perdoar, então sofria hate antecipado."

A família dele me atacava o tempo todo, que 'eu estava me aproveitando'. O que eu via de mensagem de gente 'coitado, o cara tá lá dentro, já não vai ganhar o prêmio, perdeu a mulher', era o que eu mais via.

Sacha responde que o que ele viu foi diferente e leva uma invertida de Flora dizendo que 'só você viu, tá igual a Nêssa'.