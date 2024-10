Luana se desculpa com Zaac após discussão em A Fazenda: 'Você não é Sacha'

Zaac: "As pessoas, ouvindo o que você falou, me interpretam como se eu fosse um Sacha. Em momento algum foi isso. Eu sempre falei com a Gizelly que era brincadeira. E a única palavra parecida com 'oferecida' que ela achou que eu tinha falado, foi 'convencida'".

O peão ainda reforçou que não faria nenhuma investida em Gizelly se visse que ela estava bêbada. Ele também apontou que Luana poderia ter conversado com a ex-BBB calmamente no dia seguinte em vez de gritar, e disse que não mandou Luana "se lascar" - e sim falou que "que se lasque" quem repassou o acusou de supostamente chamar Gizelly de "oferecida".

Luana: "Que bom. Fico feliz por isso. Você me desculpa?".

Zaac: "Desculpo. É só essa questão mesmo. Já falei pra ela que não tem mais essa brincadeira. Acabou totalmente, prefiro que a gente fique claro nisso. E já era. Fica em paz".

Luana: "Obrigada mesmo. Sei que você não é Sacha e jamais faria...".

Zaac: "Não, pelo amor de Deus!".