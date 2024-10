Márcio Garcia posa sem camisa ao lado do filho de 19 anos

Marcio Garcia, 54, parou a web ao posar sem camisa ao lado do filho, Felipe Garcia, 19.

O que aconteceu

O ator causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar o clique com o herdeiro. No feed de seu perfil do Instagram, o apresentador fez uma publicação sobre passar um tempo de qualidade ao lado de Felipe.

O rapaz é fruto de seu relacionamento com Andréa Santa Rosa Garcia. "Sabe aquele tempo de qualidade do qual comentei, que considero muito importante encontrar para cada filho? Pois é, este foi o meu, desta semana, com o meu número 3, Felipe Garcia", iniciou Marcio.