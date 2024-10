Influenciadora do TikTok teve maxilar aumentado por chicletes de nicotina

Ela foi diagnosticada com hipertrofia no masseter, músculo que eleva a mandíbula no fechamento da boca, e aplicou botox para tratar o problema - medida que se mostrou efetiva. "De início, pensei que ele [seu rosto] fosse derreter, mas deu tudo certo. Confirmamos que eu também estava com bruxismo. Alguns dentes, inclusive, estão rachados. A mastigação do chiclete potencializou tudo o que estava acontecendo. Ou seja, o meu maxilar também estava bem inflamado."

A influncer fumava cigarro desde os 20 anos e, aos 25, trocou-o pelo vape - hábito que considera pior que o 'original'. "Com o vape, às vezes acordava no meio da noite para fumar. Sentia dores no peito, não tinha mais a mesma energia e tinha muito catarro acumulado na minha garganta. Estava acabando com a minha saúde e sabia disso, tinha plena noção."

Embora tenha aposentado de vez o vape, ela ainda cede eventualmente à tentação do cigarro comum. "Consegui largar o vape, mas ainda tenho recaídas com o cigarro tradicional, embora nada comparado ao que era antes. Não tenho a necessidade de fumar todos os dias ou o tempo todo."