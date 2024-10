Estrela do TikTok morre aos 25 anos e marido diz que foi de forma repentina

A estrela do TikTok Taylor Rousseau Grigg morreu aos 25 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais pelo marido da influenciadora, Cameron Grigg, que não revelou qual foi a causa da morte.

O que aconteceu

Cameron Grigg lamentou a morte da esposa. Em postagem no Instagram, ele postou homenagem para a tiktoker e afirmou que o falecimento da influenciadora aconteceu de forma "repentina e inesperada".

Taylor passou por momentos conturbados, disse Cameron, sem dar maiores detalhes. "No ano passado ela lidou com mais dor e sofrimento do que a maioria das pessoas em toda a vida", escreveu ele.