Camila teme cancelamento e reflete jogo de grupo: 'Será que são as pautas?'

Na noite de quinta-feira (10), o grupão perdeu mais um de seus membros com a saída de Cauê Fantin na 3ª roça de A Fazenda (Record). A eliminação abalou Camila, que repensou seu jogo no reality rural.

O que aconteceu

Com a volta de Sacha, Camila desabafou com Gui sobre ser uma planta no jogo: "Se as pessoas tão achando que eu vou gritar ou cuspir nos outros, eu não vou fazer isso. Se acharem que eu sou uma planta, que me tirem. Eu não vou deixar de ser quem eu sou e maltratar os outros. Meu Deus, o que eu não tô vendo?"

Ela chora e diz temer sair do programa cancelada. "Sendo você, você não vai sair daqui queimada", tranquilizou o ator.