Yuri declara saída de grupão e rixa com Love: 'Se tá com ele, jogo sozinho'

Na quarta-feira (10) em A Fazenda, Yuri desabafou com Luana sobre sua aproximação com grupo rival e declarou saída de aliança do grupão.

O que aconteceu

Luana chegou em Yuri e perguntou se o bombeiro da Eliana estava chateado com ela. Ele afirmou e argumentou que não concordava com a proximidade dela, de Gizelly e outras peoas com Zé Love. "Todo mundo puxando o saco desse cara e meus princípios e meu pensamento nunca vai mudar contra ele", disse o modelo. "Se tá todo mundo com ele, eu vou jogar sozinho."

A empresária responde que se atém à conversas necessárias com ex-jogador, mas que não vai ignorá-lo ou tratá-lo mal se forem conversar. Ela continua e diz que usa o que ele diz para contar para seus aliado. Sobre Gizelly, a peoa afirmou: "Ela tem uma doidice de ir no outro grupo, falar com o pessoal."