Simony desabafa após vitória em processo contra Dudu Camargo: 'Tolo'

Simony, 48, desabafou nesta quinta-feira (10) após sua vitória em um processo movido contra Dudu Camargo, 26.

O que aconteceu

A cantora reagiu depois de Dudu se dizer "injustiçado" no caso durante o programa Fofocalizando (SBT) desta quarta-feira (9). O apresentador contestou a sentença da Justiça na qual foi condenado a pagar uma indenização de R$ 30 mil por importunação sexual.

Agora, sem citar o nome de Camargo, Simony lamentou a situação. "O mundo está realmente do avesso. Valores não existem mais, e ninguém quer estar no lugar do outro", escreveu ela em um post no Instagram.