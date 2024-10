Gkay diz que mantém corpo sarado com procedimentos estéticos: 'Privilégio'

A influencer contou como se prepara para seguir o plano alimentar em viagens. "Você não tem tanto tempo para escolher um lugar, vai comendo ali o que está no caminho. Às vezes, você chega muito cansada, só quer aquele hamburgão e ir dormir (...). Levo muito whey protein para equilibrar minha quantidade de proteína, levo muita vitamina também, sempre tentando manter a limpeza. Uma correria danada."

Gkay ressaltou que não se importa com as críticas que recebe. "Tem gente que não gosta de algumas partes do meu corpo e tudo mais, mas não sou muito ligada em críticas, não. Acho que cada um está ali cuidando do jeito que pode. O corpo é algo tão pessoal que acho que a pessoa se intrometer no seu corpo, no estilo de vida, não é uma coisa legal", concluiu.