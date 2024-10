Mariana Goldfarb rebate críticas sobre corpo: 'Teste para não enlouquecer'

Nesta quarta-feira (8), Mariana Goldfarb rebateu críticas sobre seu corpo nas redes sociais.

O que aconteceu

No Instagram, a modelo compartilhou um print de alguns comentários de seguidores sobre seu corpo. "Ela está grávida?", questionou uma e outra respondeu: "Acredito que não, só que nas fotos eles encolhem a barriga ou usam photoshop".

A modelo não escondeu sua decepção com as críticas e desabafou sobre padrões de beleza inalcançáveis. "A mesma sociedade que julga a mulher com padrões irreais de magreza é a sociedade que julga a mulher que não está dentro dos padrões irreais de magreza. Todo dia é um teste para não enlouquecer".