Babi diz ter discurso pronto para Suelen: 'Você tem trauma e eu também'

Reunidos na área externa na madrugada de quarta-feira (9), peões do grupinho, Sidney, Babi, Juninho, Gilsão e Albert conversaram sobre não concordarem com as falas de Suelen.

Babi disse ter uma fala preparada para a modelo, para o momento que tiverem uma dinâmica de apontamento: "Eu entrei aqui e não foi por causa de macho. Entrei aqui porque trabalhei para estar aqui. Não entrei às custas de ninguém, ou porque fiquei com alguém, ou porque fiz isso ou aquilo com alguém. Eu entrei aqui porque eu trabalhei mostrando meu corpo, assim como você também mostra numa passarela ou numa foto. Eu não entrei por causa de macho, entrei usando meu nome! Já que ela usou essa pauta, tenho poder e propriedade para falar isso! Sou muito bem comprometida, sim, e você não é menos que eu. Você tem trauma, eu também tenho; você passou fome, eu também passei; você é mãe solo, eu também sou. Você não é melhor que eu e acabou! Eu vou descer o c*****! Se você é subterrânea, eu vou jogar areia por cima de pisar!"

O que aconteceu

Em uma conversa exibida pela metade pelo Playplus, o grupinho falava que Suelen, que é mãe de uma bebê de 1 ano, deveria repensar algumas falas feitas durante embates devido à maternidade: