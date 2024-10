'Mania de Você': Após investigar Mavi, Rudá descobre tráfico de animais

Os próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) prometem algumas reviravoltas, com Rudá (Nicolas Prattes) descobrindo que Mavi (Chay Suede) é traficante de animais.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Disposto a provar sua inocência na morte de Molina (Rodrigo Lombardi), Rudá começa a investigar os crimes de Mavi. Com isso, ele vai descobrir que o vilão está envolvido com coisas piores do que imaginava.