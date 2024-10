Saryne: Camila erra e ainda vai sair da Fazenda como ex do Lucas Buda

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram falas e jogadas de Camila Moura em A Fazenda (Record). "Tenho uma má notícia: ela não está conseguindo se desvencilhar do [título] de ex-mulher do Buda, toda vez que eu vejo ela, eu vejo a história dele", reflete Chico.

O colunista lembrou que na última semana, a peoa disse ter medo de sair agora do programa e não conseguir ter provado que ela é mais do que a "ex do Buda". Dias depois, em uma conversa com Gui e Cauê, Camila comparou o relacionamento entre Larissa e Sacha, com o fim de seu casamento com Lucas durante o Big Brother 2024.

"A causa que ela defende, é a causa da ex-mulher do Buda. Ela não conseguiu criar lá dentro uma outra conexão ou história. Não foi para isso que ela entrou lá", avalia. Ele opina que Camila não tem força com o público para se salvar de uma berlinda e que ela enfrenta uma grande rejeição por conta desse jogo.