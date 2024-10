Mansão de Marcio Garcia é a mais cara do Brasil e está à venda por milhões

Marcio Garcia, 54, é o dono da mansão mais cara do Brasil.

O que aconteceu

O apresentador anunciou a venda da mansão, localizada no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Presidente da Piquet Realty, Cristiano Piquet, é quem está à frente do negócio.

A residência do ator pode ser comprada por US$ 50 milhões, o equivalente a R$ 276 milhões. Com o preço, a casa de Marcio Garcia desbanca em pelo menos R$ 30 milhões a propriedade anteriormente considerada a mais cara do Brasil - a casa de 2,5 mil metros quadrados, vendida em julho no Jardim Pernambuco, área nobre do Leblon.