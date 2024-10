Jenny detona Gretchen após entrevista: 'Brincou com meus sentimentos'

Jenny Miranda, 37, criticou Gretchen, 65, após sua participação no De Frente com Blogueirinha.

O que aconteceu

A cantora participou do programa e ignorou a influencer e Bia Miranda como suas parentes. Em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (8), Jenny Miranda a rebateu com um vídeo antigo.

Incomodada, a ex-peoa de A Fazenda 15 disse que Gretchen brincou com seus sentimentos. "Em resposta à declaração de que essa senhora 'não me conhece', fui filha, sim, enquanto foi interessante e lucrativo para ela. Brincou com meus sentimentos por quase 17 anos! Quem viveu sabe. Covardia é o nome! Ainda bem que hoje sigo minha vida sem precisar de polêmicas e não bato palma para palhaços."