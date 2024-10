Chico: Globo precisa criar uma forma de ter Lo Prete e Bonner toda semana

A comentarista elogia o preparo da jornalista que se demonstrou muito preparada, sabia responder todas as dúvidas do colega e ainda contextualizar os temas. Para Bárbara, quem assiste e não sabe da informação se sente aprendendo de verdade sobre o assunto. Ao mesmo tempo, ela ressalta que a dupla conseguiu descontrair durante a apresentação, resgatando memes e fazendo brincadeiras:

Teve vários momentos que eles fizeram brincadeiras e foi muito bacana. O Bonner azucrinando a Renata para que ela saísse do telão sendo a direção já tinha pedido porque estavam esperando o resultado da eleição de São Paulo. Fazendo brincadeiras para que ela saísse e tomasse uma bronca de repente, foi muito engraçado. Acho que eles mereciam sim um projeto juntos, é o destaque da eleição.

Chico lembra que existem boatos de que Bonner uma hora sairá da apresentação do Jornal Nacional e que Lo Prete não apresenta mais o Jornal da Globo às sextas-feiras. "Seria muito legal os dois ter um programa semana, trabalha menos, faz uma vez por semana. Os dois são muito bons."

