Neymar e Bruna Biancardi comemoram 1º ano de Mavie em resort de luxo

Neymar e Bruna Biancardi decidem comemorar primeiro aniversário da filha, Mavie, hospedados em um resort de luxo na Arábia Saudita.

O que aconteceu

A influencer postou um vídeo do local, onde o casal irá comemorar o primeiro ano da filha na companhia da família. "Chegamos no paraíso, viemos passar o aniversário da Mavie aqui no Red Sea. Já viemos outra vez, mas agora vamos passar mais dias, com a família e amigos para comemorar o ano dela", declarou Bruna.

O resort escolhido foi o Sr. Regis Red Sea Resort, localizado na ilha de Ummahat, no Mar Vermelho, região que é conhecida como "Maldivas da Arábia Saudita". O casal já havia visitado o lugar em maio, também com a filha.