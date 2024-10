Marisa Orth tenta inovar na malhação em nova comédia; assista ao trailer

As duas contam também com a ajuda do ex-marido de Beth, Ricardo Manuel (Diego Vilela). Ele já foi um grande halterofilista na juventude, mas hoje é dono de um estúdio de ioga, ao lado de seu companheiro Ronaldo (Guilherme Weber).

A série estreia no dia 14 de outubro. No canal TNT, os dois primeiros episódios sairão às 22h30 e, a partir da segunda-feira seguinte, vai ao ar um episódio inédito por semana. Já na Max, serão disponibilizados cinco episódios em 14 de outubro e outros cinco em 25 de novembro.