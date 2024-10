Zé Love ameaça expor ex de peão e faz Gui chorar: 'Pegaram onde mais dói'

Raquel diz que os rivais trazem argumentos de fora porque não têm embate, mas Gui negou. "Mas não é de lá de fora. Não é verdade."

Gui chorou e se declarou à companheira. "Eu sei que ela sabe quem eu sou, mas tenho medo dela se sentir insegura por uma coisa que inventaram."

Raquel defendeu o amigo e ainda o comparou com seu namorado. "Amigo, não vai. Para, pô! Você é um homem lindo. Meu sonho era que Cleiton fosse igual a você. Eu queria que ele tivesse um pouquinho de Gui."

A baiana aproveitou para expor as rivais do outro grupo, Fernanda e Babi: "Uma pegou Neymar, homem casado e grávido, a outra é Panicat! Tu sabe o que é isso? Vai te afetar? Todo mundo aqui tá por um motivo de polêmica — a minha eu nem sei qual foi, eu entro em todas. Mas não deixe isso afetar você. Os únicos dois da casa que são puros são vócê e Júlia."

Já Cauê, na baia com Gui, reclamou da forma como Zé Love o expôs. "Eles trouxeram a mesma coisa (de mim). A coisa que mais me afeta é o bagulho da Alicia X. Só que eu errei mesmo, tá ligado? Eu já sou resolvido com ela sobre tudo isso, já paguei, perdi tudo que eu tinha, perdi ela que era o amor da minha vida... [...] Eu tive que chegar no fundo do poço pra tentar me reencontrar e pra ver que eu precisava melhorar em vários aspectos."