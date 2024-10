Preta Gil comemora volta ao comando presencial do TVZ: 'Que felicidade!'

Preta Gil, 50, voltou a apresentar presencialmente o programa TVZ (Multishow) nesta quinta-feira (3).

O que aconteceu

Pela primeira vez em meses, a cantora comandou a atração diretamente do estúdio, ao lado de Gominho, 35. Desde que retomou seu tratamento oncológico, Preta vinha apresentando o programa remotamente.

Nas redes sociais, a filha de Gilberto Gil comemorou o retorno ao programa, que contou com a participação de João Lucas, 24. "Hoje foi dia de receber o talentoso João Lucas no TVZ ao vivo. Que felicidade poder apresentar presencialmente com meu irmão Gominho!", escreveu ela, na legenda do post no Instagram.