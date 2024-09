Em casa, Preta Gil mostra bomba portátil para tratamento contra o câncer

Preta Gil usou as redes sociais para falar sobre seu tratamento contra o câncer e mostrou uma bomba portátil, que permite que ela receba os remédios onde estiver.

O que aconteceu

A artista está usando a bomba portátil para administrar continuamente o uso de medicamentos no tratamento oncológico. "Estou em casa desde ontem, vim com a bombinha de infusão de quimioterapia. Tem dois modelos, tem esse modelo que a gente optou, que achamos melhor que o outro", explicou em seu perfil no Instagram nesta terça (24).

A cantora contou que, na segunda-feira (23), não estava se sentindo muito bem. "Estou bem, ontem fiquei muito enjoada, hoje estou bem melhor, sigo aqui, firme e forte."