Peoas consolam Gui sobre Fernanda: 'Pegou Neymar casado para ficar famosa'

Na noite de ontem (02), Fernanda Campos disse saber de uma suposta traição de Gui Vieira com sua namorada, antes de entrar na casa. O influencer ficou chateado com as acusações e foi consolado por Gizelly e Raquel.

O que aconteceu

Depois de ouvir as alfinetadas de Fernanda, que disse que sabia de uma traição do rapaz com uma amiga, chamada Madu, Gui chorou na área externa com Raquel e Cauê. "Esse jogo não é para mim, pegaram onde mais dói. Aquela história é uma mentira", disse.

"Você não ama ela? O amor rompe tudo", aconselha Raquel. Gizelly se aproxima: "Quem são elas? Olha por que uma tá aqui! Só lembra disso."