Nando fica entre a vida e a morte na última semana de 'Volta por Cima'

No capítulo de terça-feira (22), da novela "Volta por Cima" (Globo), Madalena, Jão e Alberto se alegram com Doralice. Jin fala com Tati sobre o contrato com sua produtora.

Doralice chega ao hospital para a cirurgia. Passam-se alguns meses. Chega o dia do último show de Jin, e Tati fica animada. Violeta faz uma proposta para Cacá.

Joyce e Osmar namoram, e Sebastian sofre. Matias se aproxima de Silvia. Gerson pede ajuda a Rodolfo.