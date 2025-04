Alguém morre? Tudo o que acontece nos capítulos finais de 'Volta por Cima'

Passam-se alguns meses e Jin surge fazendo seu último show. Enquanto se despede dos palcos com seu último show, Tati se mostra animada com os novos rumos da vida em casal e conversa com Jin sobre o término do contrato com a produtora.

Violeta faz uma proposta tentadora a Cacá. No início ela reluta, mas depois começa a considerar seriamente a ideia - algo que incomoda Chico, que desconfia das intenções por trás do acordo feito pela contraventora.

O clima de romance entre Joyce e Osmar esbarra em velhos traumas e confusões. Sebastian, ainda apaixonado por Joyce, sofre em silêncio, enquanto Osmar, em um deslize, a chama de Violeta, deixando no ar um misto de mágoa e desconfiança. Joyce, por sua vez, começa a incentivar Osmar a investigar mais a fundo o passado de Violeta. Paralelamente, Gerson articula nos bastidores. Após dispensar Violeta, ele pede o apoio de um membro da cúpula para atacar Osmar, revelando um jogo de poder que ainda está longe de acabar.

Osmar (Milhem Cortaz) e Joyce (Drica Moraes) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

As atenções se voltam para Nando, que é internado em estado grave. A notícia abala a todos, especialmente Rosana, que se agarra à fé e às orações pela recuperação do filho.

Edson e Jão descobrem que Nando precisa de um transplante com urgência. Em busca de respostas e de uma solução, Jão conversa com os médicos e mergulha em pesquisas sobre o procedimento, demonstrando que deseja doar parte de seu fígado para o menino.