'Nojento' e 'desprezível': mulheres acusam Al-Fayed de abuso sexual

Nós assistíamos umas às outras passarem por aquelas portas pensando: 'Coitadinha, hoje é com você', e nos sentirmos completamente impotentes. Funcionária anônima em relato à BBC

Uma ex-assistente pessoal de Fayed diz que foi estuprada pelo empresário após ser convocada a ir ao apartamento dele. Ele pediu para a mulher sentar na cama e colocou a mão sobre a perna dela. "Eu me lembro de sentir o corpo dele em cima de mim. De ouvi-lo fazer esses barulhos e... de ir para algum outro lugar na minha cabeça."

Outra ex-assistente, que trabalhou com ele de 1988 a 1991, diz que Fayed tentou estuprá-la mais de uma vez e reclama de como o empresário é representado na mídia. Ela não aprova a imagem de homem simpático e excêntrico exibida em produtos como "The Crown". "Ele era nojento. Isso me deixa com raiva, as pessoas não deveriam lembrar dele assim. Ele não era assim."

Eu não podia ir embora. Eu não tinha uma casa de família para a qual voltar, eu precisava pagar aluguel. Eu sabia que precisava passar por isso, mas não queria. Foi horrível, minha cabeça ficou destruída. Ex-assistente de Mohamed Al Fayed

Gemma, outra ex-assistente, diz que Fayed invadiu seu quarto e a estuprou durante uma viagem para Paris. Eles estavam hospedados na Villa Windsor, a casa em Paris que pertenceu ao rei Edward 8º e foi comprada por Fayed. "Eu disse: 'Não, não quero fazer isso.' Ele continuou tentando subir na cama, depois ficou em cima de mim e eu não conseguia me mover. Eu fiquei com o rosto contra o colchão e ele simplesmente pressionou o corpo contra o meu." Depois do abuso, enquanto ela chorava, Fayed teria "agressivamente mandado ela se lavar com desinfetante" para "apagar qualquer traço" do estupro.